«Приезжайте, несмотря на санкции!» Гаджиев поддержал введение нового лимита на легионеров

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал введение нового лимита на легионеров.
«На первый взгляд, кажется, почему бы не сократить в текущих условиях количество легионеров до трёх? Реакция РФС должна быть именно направлена на усиление лимита. С другой стороны, почему бы не расширить возможность участия легионеров по ходу всей игры? Это демократизация футбола. Всё равно приезжайте к нам, несмотря на санкции, у вас всех будет возможность играть! Я бы поддержал это решение. Оно разумное, правильное, но не повлияет на качественное улучшение российского футбола.
В связи с отъездом значительной группы легионеров это актуально. Кого приглашать? Можно говорить о тех же бразильцах. Из всех легионеров, с которыми мне приходилось работать, они ближе всего к нашему менталитету. Бразильцы играют с душой. Особенно в «Зените», несмотря на ситуацию в мире. Просто молодцы», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 24 марта 2022
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