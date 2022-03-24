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«Приезжайте, несмотря на санкции!» Гаджиев поддержал введение нового лимита на легионеров

«Приезжайте, несмотря на санкции!» Гаджиев поддержал введение нового лимита на легионеров
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Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал введение нового лимита на легионеров.

«На первый взгляд, кажется, почему бы не сократить в текущих условиях количество легионеров до трёх? Реакция РФС должна быть именно направлена на усиление лимита. С другой стороны, почему бы не расширить возможность участия легионеров по ходу всей игры? Это демократизация футбола. Всё равно приезжайте к нам, несмотря на санкции, у вас всех будет возможность играть! Я бы поддержал это решение. Оно разумное, правильное, но не повлияет на качественное улучшение российского футбола.

В связи с отъездом значительной группы легионеров это актуально. Кого приглашать? Можно говорить о тех же бразильцах. Из всех легионеров, с которыми мне приходилось работать, они ближе всего к нашему менталитету. Бразильцы играют с душой. Особенно в «Зените», несмотря на ситуацию в мире. Просто молодцы», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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