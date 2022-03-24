Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Бека-Бека: Алексис остается в «Локомотиве», для него ничего не меняется

Агент Бека-Бека: Алексис остается в «Локомотиве», для него ничего не меняется
Комментарии

Представитель французского полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека сообщил, что футболист не планирует покидать московский клуб.

«Алексис остается в «Локомотиве», для него ничего не меняется, его ситуация остается прежней», — цитирует представителя футболиста «РБ-Спорт».

Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также за национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
В «Локомотиве» рассказали, почему не играет Бека-Бека
Поделиться
Теги Футбол •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022