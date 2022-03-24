Агент Бека-Бека: Алексис остается в «Локомотиве», для него ничего не меняется

Представитель французского полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека сообщил, что футболист не планирует покидать московский клуб.



«Алексис остается в «Локомотиве», для него ничего не меняется, его ситуация остается прежней», — цитирует представителя футболиста «РБ-Спорт».



Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также за национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.



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