Российский тренер Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Чайки», информирует официальный сайт клуба.

«Под руководством Сергея Абуезидовича с 19 февраля 2021 года команда провела 42 матча, в которых одержала 25 побед и потерпела 11 поражений. Клуб благодарит специалиста за профессиональный подход к делу и вклад в развитие «Чайки», — написала клубная пресс-служба.

Помимо Ташуева, клуб покидают старший тренер Вячеслав Молчанов, тренер Адель Сасси и тренер вратарей Валерий Чижов. К ближайшему матчу команду будет готовить и.о. главного тренера Андрей Черенков.

За свою тренерскую карьеру 63-летний специалист, помимо «Чайки», работал в таких клубах, как «Анжи», «Кубань», «Краснодар», солигорский «Шахтёр», «Терек», «Крылья Советов». Он начала профессиональную тренерскую карьеру в 1992 году.