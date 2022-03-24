«Жулики и бродяги!» Канчельскис раскритиковал РФС за новый лимит на легионеров в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал введение нового лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Мне неинтересно комментировать новый лимит, пусть в РФС сами разбираются. Восемь легионеров, затем 15 или 20… Мне жалко, что убивают российский футбол. Жулики, дилетанты и бродяги! Пусть решают сами», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

23 марта на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение об утверждении нового лимита на легионеров в чемпионате России. По новым правилам в заявке могут находиться 13 легионеров, из которых 8 могут принимать участие в матче. Также клубы должны будут вносить в заявку 12 доморощенных игроков, из которых четверо – воспитанники клуба.