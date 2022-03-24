Луис Суарес недоволен количеством игрового времени в мадридском «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес сообщил, что его не устраивает игровое время, которое он получает в нынешнем сезоне.
«Раньше говорили, что я много играл и что мне нужно отдыхать, теперь я играю меньше, чем ожидал, и поэтому я больше хочу играть за сборную», — цитирует Суареса AS.
Ранее стало известно, что форвард сможет стать игроком «Астон Виллы», которую возглавляет Стивен Джеррард, игравший вместе с Суаресом в «Ливерпуле». В услугах 35-летнего уругвайца также заинтересованы «Аякс» и южноамериканские клубы.
Суарес выступает за «Атлетико» с 2020 года, перейдя из «Барселоны» за € 7 млн. В нынешнем сезоне уругвайский нападающий отметился 11 забитыми голами и тремя голевыми передачами в 35 матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Суареса оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн. Его соглашение с испанским клубом истекает в конце сезона.
- 24 марта 2022
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