Дешам: даже если один фанат освистает Мбаппе — это много. Игрока сборной надо поддерживать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о том, что фанаты «Марселя» могут освистать нападающего «трёхцветных» и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Если один или два человека его освистают, это будет слишком много, это игрок сборной Франции. С того момента, как болельщики приходят посмотреть на игру «трёхцветных», они, по логике вещей, должны болеть за них», — цитирует Дешама Get French Football News.
В марте сборная Франции проведёт товарищеские матчи со сборными Кот-д’Ивуара и ЮАР. Первый матч состоится на стадионе «Велодром» в Марселе.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне Килиан принял участие в 26 матчах чемпионата Франции, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее стало известно, что Мбаппе может перейти из французской команды в «Реал». В составе национальной команды француз становился чемпионом мира на мундиале в 2018 году в России.
- 24 марта 2022
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