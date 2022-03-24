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Аршавин: не сталкивался с русофобством, когда жил в Англии. Сейчас я удивлён

Аршавин: не сталкивался с русофобством, когда жил в Англии. Сейчас я удивлён
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Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что удивлён нынешним отношением правительства и населения Великобритании к россиянам.

«Когда я жил в Англии, я с русофобством не сталкивался. Сейчас я удивлён, но что делать. Ничего страшного, поездим по стране», — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее английская Премьер-лига запретила показ своих матчей в России, а правительство Великобритании наложило санкции на владельца «Челси», российского бизнесмена Романа Абрамовича. Кроме того, английским клубам запретили подписывать игроков из чемпионатов России и Украины, которые изъявили желание приостановить контракты со своими нынешними клубами из-за напряжённости в странах.

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