Аршавин: не сталкивался с русофобством, когда жил в Англии. Сейчас я удивлён

Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что удивлён нынешним отношением правительства и населения Великобритании к россиянам.

«Когда я жил в Англии, я с русофобством не сталкивался. Сейчас я удивлён, но что делать. Ничего страшного, поездим по стране», — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее английская Премьер-лига запретила показ своих матчей в России, а правительство Великобритании наложило санкции на владельца «Челси», российского бизнесмена Романа Абрамовича. Кроме того, английским клубам запретили подписывать игроков из чемпионатов России и Украины, которые изъявили желание приостановить контракты со своими нынешними клубами из-за напряжённости в странах.