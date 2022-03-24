Тюрам — о свисте в адрес Месси: немыслимо. Человек, любящий футбол, не может это принять

Чемпион мира в составе сборной Франции Лилиан Тюрам поделился мнением о свисте фанатов в адрес нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.



«Немыслимо, что люди освистывают Месси. Человек, который любит футбол, не может принять свист в адрес Лионеля, это ненормально. Нельзя неуважительно относиться к Лео. «Барселона» – его дом. Когда ты хочешь остаться, но тебе приходится уходить и менять команду, это очень сложно. В Париже всё по-другому», – цитирует Тюрама Sport.es.



Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2021 года. В текущем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

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