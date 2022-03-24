Наумов: Хвича давно хотел уйти, но идти-то некуда — особо никто не берёт

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о приостановке полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией контракта с казанским клубом.

«Ожидаемо. Думаю, многие будут уходить, им не хочется играть в закрытых чемпионатах. Хвича давно хотел уйти. Ему идти-то некуда, особо никто не берёт.



Кажется, что санкции, введённые против нашего футбола, надолго. Футболисты, наверное, это понимают. Конечно, за «Рубин» и другие команды обидно. Но что делать? Такая ситуация, держать их особенно нет смысла никакого. Надо обратить взор на свой внутренний футбол.



Слуцкий — опытный тренер. Думаю, нужно просто прекратить уповать на судей, ругать их. Надо целенаправленно и методично работать с тем, что есть. В этом и заключается искусство тренерской работы», – сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.