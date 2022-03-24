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Йорди Кройф: «Барса» — особенный клуб. Игроки готовы терять деньги, чтобы играть здесь

Йорди Кройф: «Барса» — особенный клуб. Игроки готовы терять деньги, чтобы играть здесь
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Йорди Кройф, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, высказался о финансовой ситуации в каталонском клубе.

«Правила финансового фэйр-плей в Испании и экономические проблемы означают, что многие привычные вещи сейчас невозможны. В Испании правила жёстче, чем в остальной Европе. Это любопытно, приходится проявлять креативность.

Все четверо новых игроков (Дани Алвес, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг и Адама Траоре. – Прим. «Чемпионата») приложили усилия для того, чтобы финансы клуба были адекватными, мы благодарны им за это.

«Барселона по-прежнему остаётся особенным клубом, игроки готовы терять деньги, чтобы играть здесь», — цитирует Кройфа The Guardian.

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