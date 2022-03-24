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Стали известны подробности отказа Мбаппе участвовать в акции для спонсоров сборной Франции

Стали известны подробности отказа Мбаппе участвовать в акции для спонсоров сборной Франции
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Стали известны подробности отказа нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе участвовать в спонсорских мероприятиях сборной Франции.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, форвард не хочет рекламировать букмекерские компании и сети фастфуда. Мбаппе не желает ассоциироваться с продуктами, которые приводят к ожирению. Ставки же француз считает опасными для молодых фанатов.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы в правила использования имиджевых прав футболистов сборной Франции были внесены правки. Килиан не согласен с тем, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет контрактов.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года.

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Мбаппе отказался участвовать в мероприятиях для спонсоров сборной Франции
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