Стали известны подробности отказа Мбаппе участвовать в акции для спонсоров сборной Франции

Стали известны подробности отказа нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе участвовать в спонсорских мероприятиях сборной Франции.



Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, форвард не хочет рекламировать букмекерские компании и сети фастфуда. Мбаппе не желает ассоциироваться с продуктами, которые приводят к ожирению. Ставки же француз считает опасными для молодых фанатов.



Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы в правила использования имиджевых прав футболистов сборной Франции были внесены правки. Килиан не согласен с тем, что его имя используют для рекламы спонсоров, с которыми у него нет контрактов.



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года.

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