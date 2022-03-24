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Филип Уремович стал игроком «Шеффилд Юнайтед»

Филип Уремович стал игроком «Шеффилд Юнайтед»
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Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович, приостановивший контракт с казанским клубом, стал игроком английского «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба «клинков».

«Шеффилд» занимает пятое место в Чемпионшипе. «Рубин» набрал 25 очков в 22 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

Уремович перешёл в казанский «Рубин» из «Олимпии» в 2018 году. В нынешнем сезоне 25-летний хорватский футболист принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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