Игрок «ПСЖ» Симонс: Неймар напоминает мне отца. У нас есть особая связь
Поделиться
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс высказался о своём одноклубнике нападающем Неймаре.
«Неймар напоминает мне отца. Он часто приходит ко мне и спрашивает, не нужно ли мне что-нибудь. Он также очень хороший человек за пределами поля, это очень важно.
Думаю, я напоминаю ему младшего брата. Он видел, как я рос в «Барселоне». Это создало особую связь между нами», — цитирует Симонса NOS.
Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в 2018 году за £ 222 млн, став самым дорогим трансфером в истории футбола. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов, в которых он оформил 2 голевые передачи.
Комментарии
- 24 марта 2022
-
18:44
-
18:42
-
18:36
-
18:29
-
18:08
-
18:03
-
17:49
-
17:39
-
17:35
-
17:33
-
17:20
-
17:19
-
17:00
-
16:57
-
16:56
-
16:54
-
16:48
-
16:43
-
16:37
-
16:32
-
16:30
-
16:21
-
16:01
-
15:58
-
15:48
-
15:42
-
15:35
-
15:34
-
15:24
-
15:15
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
14:56
-
14:48
Партнерский контент