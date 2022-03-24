Игрок «ПСЖ» Симонс: Неймар напоминает мне отца. У нас есть особая связь

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс высказался о своём одноклубнике нападающем Неймаре.



«Неймар напоминает мне отца. Он часто приходит ко мне и спрашивает, не нужно ли мне что-нибудь. Он также очень хороший человек за пределами поля, это очень важно.



Думаю, я напоминаю ему младшего брата. Он видел, как я рос в «Барселоне». Это создало особую связь между нами», — цитирует Симонса NOS.



Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в 2018 году за £ 222 млн, став самым дорогим трансфером в истории футбола. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов, в которых он оформил 2 голевые передачи.

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