«Челси» разрешили продавать билеты. Прибыль пойдёт благотворительным организациям

Правительство Великобритании разрешило «Челси» продавать билеты на матчи, сообщает BBC.



По информации источника, власти изменили лицензию на продажу билетов. Ранее матчи могли посещать только владельцы абонементов.



Теперь же фанаты смогут покупать билеты, но прибыль поступит на счета английской Премьер-лиги. Руководство лиги передаст деньги благотворительным организациям.



Ранее сообщалось, что продажа билетов будет запрещена до тех пор, пока владелец «Челси» Роман Абрамович не продаст клуб.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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