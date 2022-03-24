Кирилл Заика: все ли сразу меня узнали? Не в курсе

Защитник «Сочи» Кирилл Заика прокомментировал вызов в сборную России.

«Когда ехал в сборную, было небольшое волнение: так всегда бывает, когда едешь куда-то, где тебя ждёт всё новое и ты осторожно ко всему относишься. Конечно, присутствует небольшое волнение, когда ты приходишь в новый коллектив. С Сергеем Тереховым обсудили сборную, и всё, но было самому интереснее узнать, понять, познакомиться и так далее. Атмосфера приятная, приятно находиться среди лучших. Сборная — это то, к чему стремишься.

Здесь с Андреем Мостовым много общаюсь и с Тереховым, одноклубник всё-таки. Все ли сразу меня узнали? Не знаю, узнали меня или нет, но я всех знаю. Приятно было познакомиться со всеми. Ещё раньше слышал, что Карпин профессионально относится к вопросу питания. Я старался это делать ещё до попадания, но после того, как попадаешь в такой коллектив — тщательнее начинаешь следить», — сказал Заика в эфире YouTube-канала сборной России.