Кристиан Пулишич рассказал об обстановке в «Челси» на фоне санкций в отношении Абрамовича

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич рассказал об обстановке в стане «аристократов» на фоне санкций в отношении владельца клуба Романа Абрамовича.
«Честно говоря, это безумная ситуация, но мы смогли сосредоточиться на футболе и переживать только насчёт того, что происходит на поле», — цитирует Пулишича Daily Mail.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).
10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
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