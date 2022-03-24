Кристиан Пулишич рассказал об обстановке в «Челси» на фоне санкций в отношении Абрамовича

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич рассказал об обстановке в стане «аристократов» на фоне санкций в отношении владельца клуба Романа Абрамовича.



«Честно говоря, это безумная ситуация, но мы смогли сосредоточиться на футболе и переживать только насчёт того, что происходит на поле», — цитирует Пулишича Daily Mail.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).



10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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