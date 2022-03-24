Легендарный бразильский футболист Роналдиньо назвал самого сложного соперника, против которого он играл.



«Начну с самого простого. Лучший, против кого я играл, — Паоло Мальдини. Он всегда был самым совершенным защитником из всех, кого я видел. Потом мне посчастливилось поиграть вместе с ним в одной команде. Сегодня мы дружим, это радует меня ещё больше. Я друг своего кумира.



А что касается лучшего футболиста, с кем я играл, то это сложный вопрос. Мне посчастливилось быть в одной команде с Ромарио, Роналдо. Сложно выбрать кого-то одного», — цитирует Роналдиньо ESPN.



Карьера Роналдиньо длилась с 1998 по 2015 год. Среди достижений бразильца можно выделить победы на чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии, в Кубке Америки 1999 года в Парагвае и в Лиге чемпионов в 2006 году. В 2005-м бразилец получил награду «Золотой мяч».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».