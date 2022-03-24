«Арсенал» предлагает за Нуньеса € 80 млн. Игрок склоняется к переходу
Поделиться
Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может стать игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Record.
По информации источника, «канониры» готовы заплатить за уругвайца € 80 млн. Для самого форварда является важным, что «Арсенал» по итогам сезона может попасть в Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что игрока хотят подписать «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетико».
Уругваец выступает за «Бенфику» с 2020 года, куда перешёл из «Альмерии» за € 24 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Нуньес сыграл в 22 матчах, в которых забил 20 голов и сделал две результативные передачи.
Комментарии
- 24 марта 2022
-
21:46
-
21:34
-
21:22
-
21:15
-
21:12
-
20:58
-
20:46
-
20:46
-
20:40
-
20:26
-
20:20
-
20:00
-
19:56
-
19:45
-
19:38
-
19:18
-
19:18
-
19:15
-
18:44
-
18:42
-
18:36
-
18:29
-
18:08
-
18:03
-
17:49
-
17:39
-
17:35
-
17:33
-
17:20
-
17:19
-
17:00
-
16:57
-
16:56
-
16:54
-
16:48
Партнерский контент