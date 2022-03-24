«Арсенал» предлагает за Нуньеса € 80 млн. Игрок склоняется к переходу

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может стать игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщает Record.

По информации источника, «канониры» готовы заплатить за уругвайца € 80 млн. Для самого форварда является важным, что «Арсенал» по итогам сезона может попасть в Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что игрока хотят подписать «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетико».



Уругваец выступает за «Бенфику» с 2020 года, куда перешёл из «Альмерии» за € 24 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Нуньес сыграл в 22 матчах, в которых забил 20 голов и сделал две результативные передачи.