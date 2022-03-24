Южноамериканский отбор на чемпионат мира 2022 года запретили показывать в России

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что канал лишился возможности показать матчи южноамериканских сборных в отборе на чемпионат мира 2022 года.

«Только что получили сообщение от правообладателей о том, что сигнал на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года по футболу среди команд Южной Америки не будет предоставлен нашему телеканалу.

Решение об этом было принято футбольными федерациями этих стран.



Таким образом, мы не сможем сегодня показать на «Матче» ранее запланированную игру между сборными Бразилии и Чили, а также другие матчи южноамериканского отбора на наших каналах», — написал Тащин в своём телеграм-канале.

Ранее английская Премьер-лига прекратила своё вещание в России.