Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл ответил на критику испанских СМИ.



«Я не слушаю их, пустая трата времени. Это не влияет на меня, особенно если не читаю их. Мне всё равно, что они пишут. Я могу что-нибудь сказать, но лучше не буду этого делать», — цитирует Бэйла Sky Sports.



Ранее испанский журналист Антонио Ромеро заявил, что «Реал» покрывает Бэйла. Отмечалось, что валлиец без ограничений тренируется в сборной Уэльса, хотя и пропустил матч 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:4).

Также форварда критикуют за то, что он провёл всего лишь два матча за «сливочных» после предыдущей паузы на матчи сборных, которая была в ноябре 2021 года.



32-летний Гарет Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. Контракт игрока с клубом истекает нынешним летом. В розыгрыше испанской Примеры сезона-2021/2022 Бэйл сыграл в четырёх матчах, в которых забил один гол.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

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