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Фернандеш, Роналду и Жота выйдут в стартовом составе в матче с Турцией

Фернандеш, Роналду и Жота выйдут в стартовом составе в матче с Турцией
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Сегодня, 24 марта, состоится полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Португалии и Турции. Команды встретятся на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Противостояние начнётся в 22:45 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Португалия: Диогу Мейрелеш, Рафаэл Геррейру, Жозе Фонте, Диогу Дало, Перейра Данилу, Отавио, Бруну Фернандеш, Жоау Моутинью, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Диогу Жота.

Турция: Угурджан Чакыр, Чаглар Сёюнджю, Мерих Демирал, Озан Кабак, Зеки Челик, Керем Актюркоглу, Хакан Чалханоглу, Оркун Кёкчю, Беркан Кутлу, Дженгиз Ундер, Бурак Йылмаз.

Победитель пары Португалия — Турция в финале отбора встретится с победителем пары Италия — Северная Македония. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2022 - Европа. Плей-офф - 1/2 финала
24 марта 2022, четверг. 22:45 МСК
Португалия
1-й тайм
1 : 0
Турция
1:0 Отавио – 15'
Комментарии
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