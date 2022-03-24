Фернандеш, Роналду и Жота выйдут в стартовом составе в матче с Турцией

Сегодня, 24 марта, состоится полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Португалии и Турции. Команды встретятся на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Противостояние начнётся в 22:45 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
Португалия: Диогу Мейрелеш, Рафаэл Геррейру, Жозе Фонте, Диогу Дало, Перейра Данилу, Отавио, Бруну Фернандеш, Жоау Моутинью, Бернарду Силва, Криштиану Роналду, Диогу Жота.
Турция: Угурджан Чакыр, Чаглар Сёюнджю, Мерих Демирал, Озан Кабак, Зеки Челик, Керем Актюркоглу, Хакан Чалханоглу, Оркун Кёкчю, Беркан Кутлу, Дженгиз Ундер, Бурак Йылмаз.
Победитель пары Португалия — Турция в финале отбора встретится с победителем пары Италия — Северная Македония. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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