Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть в одной команде.



«Думаю, Мбаппе – тот футболист, с которым я бы хотел поиграть. Мне нравится его манера игры, было бы прекрасно поиграть с ним», — цитирует Роналдиньо ESPN.



Карьера Роналдиньо длилась с 1998 по 2015 год. Среди достижений бразильца можно выделить победы на чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии, в Кубке Америки 1999 года в Парагвае и в Лиге чемпионов в 2006 году. В 2005-м бразилец получил награду «Золотой мяч».



Килиан Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В 2018 году нападающий вместе со сборной Франции стал чемпионом мира, а через три года выиграл Лигу наций УЕФА.

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