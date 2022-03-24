Португалия — Турция: Отавио открыл счёт в игре на 15-й минуте

Сегодня, 24 марта, проходит полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Португалии и Турции. Команды играют на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия).

Отавио открыл счёт в игре на 15-й минуте. Криштиану Роналду догнал мяч справа на краю штрафной, оказавшись на грани офсайда, выполнил короткую передачу на Диогу Жоту, тот переадресовал ещё левее, на Бернарду Силву, который ударом низом в касание пробил в штангу. Голкипер прыгнул за этим мячом, не дотянулся, а рикошет получился на Отавио, и тот с острого угла добил мяч в сетку.

Победитель пары Португалия — Турция в финале отбора встретится с победителем пары Италия — Северная Македония. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В группе отбора на мундиаль Турция встречалась с командами Нидерландов, Гибралтара, Черногории, Норвегии и Латвии. Турки с 21 очком в 10 играх заняли второе место в группе. Победителями квартета стала сборная Нидерландов (23).



Португалия же в рамках отбора на турнир встретилась с Сербией, Ирландией, Люксембургом и Азербайджаном. Сербы (20) оторвались от португальцев на 3 очка и квалифицировались на ЧМ напрямую.