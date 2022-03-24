Уэльс — Австрия: Бэйл оформил дубль

В ночь с 24 на 25 марта мск на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Уэльса принимает национальную команду Австрии.
На 51-й минуте нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл оформил дубль, ему ассистировал Бен Дэвис. Ранее форвард отличился на 25-й минуте.
Победитель пары Уэльс — Австрия в финале отбора встретится с лучшей командой в противостоянии между сборными Украины и Шотландии.
В группе Е отбора на чемпионат мира Уэльс встречался с командами Бельгии, Чехии, Эстонии и Беларуси. Валлийцы с 15 очками в восьми матчах заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Бельгии (20).
Австрия в рамках отбора на турнир в группе F встретилась с национальными командами Дании, Шотландии, Израиля, Фарерских островов и Молдавии. Австрийцы заняли четвёртое место в группе с 16 очками в активе. С первого места на ЧМ квалифицировалась сборная Дании (27).
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