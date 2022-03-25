«Манчестер Юнайтед» предлагает Рональду Араухо зарплату в 2 раза больше, чем «Барселона»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, нынешний работодатель предлагает уругвайцу контракт с зарплатой € 5 млн в год. Интерес к игроку проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». При этом предложения английских клубов в 2 раза превышают сумму, предлагаемую каталонцами.
23-летний Араухо перешёл в «Барселону» в 2018 году из уругвайского «Бостон Ривер». В нынешнем сезоне футболист в 33 матчах во всех турнирах отметился четырьмя забитыми голами. Рыночная стоимость Араухо оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.
Напомним, в матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:0.
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