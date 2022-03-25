Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд

Сегодня, 25 марта, состоялся полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев.
Таким образом, подопечные Роберто Манчини пропустят второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в чемпионате мира в России, а теперь пропустят мундиаль в Катаре.
На Евро-2020 сборная Италии одержала победу, в финале по пенальти обыграв Англию. Ранее сборная Италии обновила свой мировой рекорд серии без поражений. Сборная Италии установила новый рекорд 6 сентября, когда подопечные Роберто Манчини сыграли вничью со сборной Швейцарии в матче квалификации ЧМ-2022, встреча закончилась со счётом 0:0. Ранее ни одной национальной команде не удавалась серия из 36 матчей без поражений.
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