Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Массимо Каррера отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2022

Массимо Каррера отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2022
Комментарии

57-летний итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак», выразил мнение о сенсационном вылете сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинальной игре отбора к ЧМ-2022.

«Итальянцы очень много ошибались. Итальянцы действовали нерасторопно, очень медленно развивали атаки. Ещё им не хватало спортивной злости и точности в ударах по воротам! Македония сыграла матч своей жизни. Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в группе отбора на мундиаль Италия встречалась с командами Швейцарии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы. Итальянцы с 16 очками в 8 играх заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Швейцарии (18).

Роналду и Бэйл – в шаге от ЧМ, чехи и итальянцы вылетели. Удивительные стыковые матчи! Роналду и Бэйл – в шаге от ЧМ, чехи и итальянцы вылетели. Удивительные стыковые матчи!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022