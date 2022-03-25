Манчини — о 0:1 с Македонией: иногда случаются невероятные вещи

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение команды от Северной Македонии (0:1) в матче стыкового турнира ЧМ-2022.
«Чемпионат Европы был самым замечательным периодом в моей жизни, а сегодня я чувствую огромное разочарование. Тут и сказать нечего. Иногда случаются невероятные вещи, как в этот раз. Сегодня мы сделали всё возможное для победы, и об этом трудно даже говорить. Победа на Евро-2020 была абсолютно заслуженной, мы играли отлично. Затем удача, которая сопутствовала нам на том турнире, уступила место тотальному невезению. Начиная с сентября происходили фантастические вещи.
Мы доминировали в группе, нам нужно было использовать только один из всех наших моментов, чтобы всё прошло отлично, но нет. И есть ощущение, что гол, пропущенный на 92-й минуте, вписывается в картину. У нас прекрасная команда, и мне её жаль. Пока рано говорить о том, что будет дальше, так как мы сильно разочарованы, но в то же время это сборная великих игроков с прекрасным будущим», – цитирует Манчини Football Italia.
Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в чемпионате мира в России, а теперь пропустят мундиаль в Катаре.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 25 марта 2022
-
02:15
-
02:09
-
01:55
-
01:49
-
01:38
-
01:28
-
01:23
-
01:20
-
01:14
-
00:51
-
00:46
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:12
-
00:10
-
00:08
-
00:05
- 24 марта 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:13
-
23:01
-
22:58
-
22:55
-
22:51
-
22:20
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:49
-
21:46
-
21:34
-
21:22