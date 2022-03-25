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«Это так больно». Жоржиньо эмоционально высказался о непопадании Италии на ЧМ-2022

«Это так больно». Жоржиньо эмоционально высказался о непопадании Италии на ЧМ-2022
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30-летний хавбек сборной Италии Жоржиньо отреагировал на поражение «Скуадра адзурра» в полуфинальном матче стыкового турнира отбора к ЧМ-2022 от сборной Северной Македонии (0:1).

«Трудно объяснить, что произошло сегодня. Это так больно. Скажу честно, я до сих пор сомневаюсь. Не думаю, что нам не хватало качества в созидании, ведь мы всегда доминировали и создавали очень много моментов. К сожалению, нам не удалось их добить.

Мы показали хороший футбол, прошлым летом выиграли чемпионат Европы, но, к сожалению, в последних играх допустили небольшие ошибки и не смогли от них оправиться. Они изменили ситуацию», — приводит слова Жоржиньо Football Italia.

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