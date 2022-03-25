«Это так больно». Жоржиньо эмоционально высказался о непопадании Италии на ЧМ-2022
Поделиться
30-летний хавбек сборной Италии Жоржиньо отреагировал на поражение «Скуадра адзурра» в полуфинальном матче стыкового турнира отбора к ЧМ-2022 от сборной Северной Македонии (0:1).
«Трудно объяснить, что произошло сегодня. Это так больно. Скажу честно, я до сих пор сомневаюсь. Не думаю, что нам не хватало качества в созидании, ведь мы всегда доминировали и создавали очень много моментов. К сожалению, нам не удалось их добить.
Мы показали хороший футбол, прошлым летом выиграли чемпионат Европы, но, к сожалению, в последних играх допустили небольшие ошибки и не смогли от них оправиться. Они изменили ситуацию», — приводит слова Жоржиньо Football Italia.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 25 марта 2022
-
02:15
-
02:09
-
01:55
-
01:49
-
01:38
-
01:28
-
01:23
-
01:20
-
01:14
-
00:51
-
00:46
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:12
-
00:10
-
00:08
-
00:05
- 24 марта 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:13
-
23:01
-
22:58
-
22:55
-
22:51
-
22:20
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:49
-
21:46
-
21:34
-
21:22
Партнерский контент