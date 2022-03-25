Жоржиньо: незабитые пенальти за Италию в отборе к ЧМ будут преследовать меня всю жизнь

30-летний хавбек сборной Италии Жоржиньо после вылета в полуфинальной стыковой игре к ЧМ-2022 от Северной Македонии (0:1) высказался о двух нереализованных пенальти в играх со Швейцарией на групповом этапе.
«Мне больно, когда я думаю об этом, потому что я всё ещё не могу забыть такое, и это будет преследовать меня до конца моей жизни. Дважды получить такую возможность и не помочь своей команде и своей стране — это то, что останется со мной навсегда, и это давит на меня. Люди говорят, что нужно поднять голову и продолжать, но это сложно», — приводит слова Жоржиньо Football Italia.
Напомним, в гостевом матче отбора со Швейцарией в 5-м туре Жоржиньо мог открыть счёт в матче, однако не сумел реализовать попытку, в итоге матч завершился вничью – 0:0. В 9-м туре при домашних трибунах Жоржиньо не реализовал 11-метровый со Швейцарией на 90-й минуте, тот матч тоже завершился ничьей – 1:1.
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