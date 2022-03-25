Фернанду Сантуш поделился ожиданиями о предстоящей игре Португалии с Македонией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями о предстоящем матче команды с Северной Македонией в финале стыков ЧМ-2022.



«Такие матчи — это финал. А финалы всегда сложны. Мы выиграли первый, теперь нам надо победить во втором. Вот на чём мы сосредоточимся. Игра с Турцией закончилась. Теперь мы должны сосредоточиться на Северной Македонии. Это будет очень сложная игра. Если им удалось победить Италию, значит, будет очень трудно», — цитирует Сантуша BBC.



Напомним, что Португалия в полуфинале стыковых матчей обыграла Турцию со счётом 3:1, а Северная Македония одолела Италию (1:0). Финальная игра между командами за право участия в ЧМ-2022 состоится в Португалии 29 марта.

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