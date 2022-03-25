Верратти: Италия доминировала в матче с Македонией и должна была побеждать

29-летний опорный хавбек сборной Италии Марко Верратти высказался о поражении «скуадры адзурры» в полуфинальной стыковой игре отборочного турнира к ЧМ-2022 от сборной Северной Македонии (0:1).
«Это трудно принять. Я думаю, что мы доминировали в этом матче и должны были побеждать. Мы должны были победить. Нам было необходимо открыть счёт ещё в начале встречи и закрыть этот вопрос. Это футбол, здесь важно быть обладать инстинктами убийцы и быть безжалостным. Просто это так трудно объяснить. Это был кошмар.
Взглянув друг на друга в раздевалке, мы увидели, что у нас были игроки, которые должны были принять участие в предстоящем турнире, но сейчас мы говорим о случившейся катастрофе. Так трудно превратиться из героя в ноль.
Мы пережили вместе особые времена, и я всегда буду гордиться своими товарищами по команде. Это футбол, необходимо было просто забивать. Нам это не удалось, но мы отдали всё, что у нас было. Этого оказалось недостаточно.
Сейчас мы должны задать себе вопросы. В чём-то нам не повезло, но для привлечения удачи необходимо прикладывать большие собственные усилия», — цитирует Верратти Football Italia.
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