Криштиану Роналду высказался о выходе Португалии в финал стыков к отбору на ЧМ-2022

37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Турцией (3:1) в полуфинальной игре стыкового турнира отбора к ЧМ-2022 высказался о попадании в финальную часть отбора, где им предстоит встреча с Северной Македонией.
«Сделан первый шаг к нашей великой цели – к ЧМ-2022. Ещё ничего не выиграно и не достигнуто, поэтому мы должны продолжать серьёзную и целенаправленную работу, уважая соперника, но всегда веря в свои силы. Вперёд, Португалия!» — сообщил Роналду в социальных сетях.
Напомним, Северная Македония в свою очередь одолела на выезде действующих чемпионов Европы – сборную Италии (1:0). Таким образом, во вторник, 29 марта, им предстоит встреча с Португалией на стадионе «Драгау» в Порту. Начало матча – 22:45 мск.
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