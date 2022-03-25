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Тюрам высказался о проблеме расизма в футболе

Тюрам высказался о проблеме расизма в футболе
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Бывший защитник «Барселоны» и «Ювентуса» Лилиан Тюрам поделился мнением о проблеме расизма в футболе.

«Люди должны понять, что расизм – это проявление насилия. С этим нужно обязательно бороться. Игроки могут многое сделать, если мы говорим о проблемах, существующих на планете. Молчание делает их соучастником расизма. Самые опасные люди – те, кто хранят молчание перед лицом расизма.

Западная культура строилась на ненависти к темнокожим. Расизм заложен в этой культуре. Когда на играх люди издают обезьяньи звуки, то это насилие. Это культура, в которой ненависть к темнокожим воспринимается как что-то нормальное», — цитирует Тюрама Cadena SER.

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