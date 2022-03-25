Кьеллини высказался о сенсационном поражении Италии от Македонии в отборе к ЧМ-2022

37-летний защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини отреагировал на непопадание национальной команды на ЧМ-2022 в результате поражения от Северной Македонии (0:1) в полуфинальной стыковой игре отбора.
«Такой результат сложно объяснить, я думаю, что мы провели хорошую игру. Всё дело в том, что мы просто не забили гол. Я не думаю, что кто-то может сказать, что мы чересчур самоуверенны. Мы совершали ошибки с сентября по настоящее время и заплатили за них. Я горжусь своими товарищами по команде и этим коллективом, конечно, мы расстроены, но теперь необходимо всё начинать заново.
Сейчас внутри нас огромная пустота, но мы надеемся, что у нас появятся силы двигаться вперёд в будущем. Я надеюсь, что так и будет с этим тренером, который так много дал национальной сборной. Надеюсь, через четыре года мы сможем принять участие в чемпионате мира.
Почему Италия настолько неэффективна у чужих ворот? Никто не скажет, что у нас не было моментов, в то время, когда мы нанесли 32 удара по воротам. Сзади мы тоже почти ничем не рисковали. Может быть, нам трудно трезво оценить ситуации, но ребята выложились полностью, и мы надеялись на другой результат.
Была ли эта игра последней для меня в футболке сборной Италии? Сейчас не время для этого. Я думаю нам нужно провести ещё один матч, тогда посмотрим», — приводит слова Кьеллини Football Italia.
- 25 марта 2022
-
04:33
-
04:30
-
03:57
-
03:51
-
03:27
-
03:26
-
03:16
-
03:05
-
02:47
-
02:32
-
02:31
-
02:15
-
02:09
-
01:55
-
01:49
-
01:38
-
01:28
-
01:23
-
01:20
-
01:14
-
00:51
-
00:46
-
00:40
-
00:40
-
00:39
-
00:12
-
00:10
-
00:08
-
00:05
- 24 марта 2022
-
23:57
-
23:47
-
23:33
-
23:30
-
23:13
-
23:01