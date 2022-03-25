Кьеллини высказался о сенсационном поражении Италии от Македонии в отборе к ЧМ-2022

37-летний защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини отреагировал на непопадание национальной команды на ЧМ-2022 в результате поражения от Северной Македонии (0:1) в полуфинальной стыковой игре отбора.

«Такой результат сложно объяснить, я думаю, что мы провели хорошую игру. Всё дело в том, что мы просто не забили гол. Я не думаю, что кто-то может сказать, что мы чересчур самоуверенны. Мы совершали ошибки с сентября по настоящее время и заплатили за них. Я горжусь своими товарищами по команде и этим коллективом, конечно, мы расстроены, но теперь необходимо всё начинать заново.

Сейчас внутри нас огромная пустота, но мы надеемся, что у нас появятся силы двигаться вперёд в будущем. Я надеюсь, что так и будет с этим тренером, который так много дал национальной сборной. Надеюсь, через четыре года мы сможем принять участие в чемпионате мира.

Почему Италия настолько неэффективна у чужих ворот? Никто не скажет, что у нас не было моментов, в то время, когда мы нанесли 32 удара по воротам. Сзади мы тоже почти ничем не рисковали. Может быть, нам трудно трезво оценить ситуации, но ребята выложились полностью, и мы надеялись на другой результат.

Была ли эта игра последней для меня в футболке сборной Италии? Сейчас не время для этого. Я думаю нам нужно провести ещё один матч, тогда посмотрим», — приводит слова Кьеллини Football Italia.