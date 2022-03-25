«Сейчас у Мбаппе всё впереди». Платини высказался про перспективы нападающего «ПСЖ»

Экс-президент УЕФА Мишель Платини выразил мнение по поводу перспективы карьеры французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Он должен делать то, что считает нужным. Его контракт скоро истекает, и я думаю, что это даже к лучшему для него. Я всегда играл до истечения договора. Теперь Килиан может поступать так, как захочет.
С Месси и Роналду мы прожили 15 необыкновенных лет. Сейчас у Мбаппе все впереди. Он может выиграть любые награды. Он должен стать большой звездой на долгие годы.
Есть ощущение, что он слишком сосредоточен на работе, ему следовало бы получать больше удовольствия и наслаждаться своей игрой. Я никогда не встречался с ним, но кое-что о нем читал. Он хочет выиграть все, и это хорошо. Я тоже стремился к этому, просто не говорил открыто.
Сейчас Мбаппе – лучший французский футболист, у него есть все возможности стать лучшим игроком мира и выиграть «Золотой мяч» ни один раз», – приводит слова Платини RMC Sport.
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