Стал известен трансферный бюджет «Ньюкасла» на лето. Он значительно меньше, чем был зимой

Как сообщает The Telegraph, бюджет «Ньюкасл Юнайтед» в летнее трансферное окно составит £ 60 млн (около € 72 млн). Это ощутимо меньше, чем клуб имел в зимний период. Тогда «сороки» потратили £ 90 млн (около € 108 млн) на трансферы.



Главный тренер команды Эдди Хау снова хочет сделать точечные усиления. Ожидается, что команду должны пополнить 3-4 футболиста.



Зимой состав «сорок» пополнили Дэниел Бёрн, Бруно Гимарайнс, Крис Вуд и другие. В зимнее трансферное окно «Ньюкасл» потратил больше всех денег среди английских клубов. По данным Transfermarkt, стоимость команды составляет € 278,40 млн. В рейтинге самых дорогих клубов лиги они занимают 12-е место. Лидером топа является «Манчестер Сити».

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