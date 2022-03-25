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«Манчестер Юнайтед» удвоил зарплату Фернандеша в новом контракте

«Манчестер Юнайтед» удвоил зарплату Фернандеша в новом контракте
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«Манчестер Юнайтед» увеличил зарплату полузащитника Бруну Фернандеша в новом контракте, сообщает The Sun.

В новом соглашении, которое рассчитано до 2027 года, зарплата португальца составит £ 240 000 в неделю (€ 288 000). Это вдвое больше того, что игрок получал по предыдущему соглашению. Годовая зарплата хавбека составит € 14-15 млн.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Спортинга» за € 63 млн. Действующий контракт игрока с клубом истекает летом 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Бруну Фернандеш сыграл в 27 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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