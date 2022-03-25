«Как насчёт 0:4?» Неймар подколол Каземиро за поражение «Реала» в «класико»

Между игроками сборной Бразилии, нападающим Неймаром и полузащитником Каземиро, произошёл небольшой словесный конфликт в расположении национальной команды, информирует Mundo Deportivo.
Форвард «ПСЖ» подколол Каземиро за разгромное поражение «Реала» в недавнем «эль класико» (0:4). Сам Неймар ранее выступал за «Барселону», поэтому ему эта шутка казалась смешной. Однако Каземиро не разделил настрой соотечественника и достаточно резко ему ответил. На это Неймар уже серьёзно выразил недоумение фактом вызова Каземиро в сборную Бразилии после столь сокрушительного поражения в принципиальном матче.
Неймар: «Как насчёт 0:4?»
Каземиро: «Теперь мы в сборной, хватит припоминать мне это!»
Неймар: «Тебе забивают четыре гола, а ты всё равно попадаешь в сборную».
«Барселона» разгромила «Реал»:
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