Дик Адвокат стал консультантом тренера «Утрехта»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат получил должность в «Утрехте», сообщает пресс-служба клуба из Нидерландов. 74-летний специалист будет консультировать Рика Крюйса, исполняющего обязанности главного тренера команды.



Напомним, последним местом работы Адвоката была сборная Ирака. 74-летний специалист работал с командой в отборочном турнире чемпионата мира – 2022, который пройдёт в Катаре. Сборная под его руководством набрала 4 очка в 6 матчах. Напомним, в период с 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», а с 2010 по 2012 год — сборную России.



Отметим, что Дик Адвокат завершал тренерскую карьеру 7 раз. В последний раз Дик объявлял об этом в мае 2021 года, когда руководил «Фейеноордом».