Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дик Адвокат стал консультантом тренера «Утрехта»

Дик Адвокат стал консультантом тренера «Утрехта»
Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат получил должность в «Утрехте», сообщает пресс-служба клуба из Нидерландов. 74-летний специалист будет консультировать Рика Крюйса, исполняющего обязанности главного тренера команды.

Напомним, последним местом работы Адвоката была сборная Ирака. 74-летний специалист работал с командой в отборочном турнире чемпионата мира – 2022, который пройдёт в Катаре. Сборная под его руководством набрала 4 очка в 6 матчах. Напомним, в период с 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», а с 2010 по 2012 год — сборную России.

Отметим, что Дик Адвокат завершал тренерскую карьеру 7 раз. В последний раз Дик объявлял об этом в мае 2021 года, когда руководил «Фейеноордом».

Адвокат возглавил сборную Ирака. В мае он завершил карьеру в седьмой раз Адвокат возглавил сборную Ирака. В мае он завершил карьеру в седьмой раз
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022