Тренер Северной Македонии: Италия состоит из чемпионов, но мы сыграли, как должны были

Главный тренер сборной Северной Македонии Благойя Милевски поделился эмоциями от победы в стыковом матче к чемпионату мира – 2022 с национальной командой Италии (1:0).
«Мы выиграли у них в итальянском стиле. Забили, сделав всего два удара по воротам. Я очень рад этой победе и горжусь своими игроками.
Эльмас вернётся к финалу «стыков» и усилит нашу команду. Очень рад за Трайковски. Мы планировали сыграть именно так. Знаем, что у Италии прекрасная команда, которая состоит из одних чемпионов, но мы сыграли, как должны были. Мы знаем свои сильные стороны. Перед игрой я попросил ребят, чтобы они постарались получить удовольствие, и им это удалось!» — цитирует Милевски пресс-служба УЕФА.
Северная Македония в финале отбора встретится с Португалией.
- 25 марта 2022
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