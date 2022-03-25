Тренер Северной Македонии: Италия состоит из чемпионов, но мы сыграли, как должны были

Главный тренер сборной Северной Македонии Благойя Милевски поделился эмоциями от победы в стыковом матче к чемпионату мира – 2022 с национальной командой Италии (1:0).



«Мы выиграли у них в итальянском стиле. Забили, сделав всего два удара по воротам. Я очень рад этой победе и горжусь своими игроками.



Эльмас вернётся к финалу «стыков» и усилит нашу команду. Очень рад за Трайковски. Мы планировали сыграть именно так. Знаем, что у Италии прекрасная команда, которая состоит из одних чемпионов, но мы сыграли, как должны были. Мы знаем свои сильные стороны. Перед игрой я попросил ребят, чтобы они постарались получить удовольствие, и им это удалось!» — цитирует Милевски пресс-служба УЕФА.



Северная Македония в финале отбора встретится с Португалией.

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