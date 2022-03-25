Неймар и Винисиус пропустят последний тур отбора на ЧМ-2022 из-за перебора жёлтых карточек

Нападающие сборной Бразилии Неймар и Винисиус Жуниор пропустят последний тур отбора к ЧМ-2022, в котором бразильцы сыграют с Боливией, из-за перебора карточек, сообщает Lance.
Неймар получил четыре жёлтые карточки в 10 матчах отбора, Винисиус Жуниор – две в 7 играх. Согласно регламенту, игрок должен пропустить следующий матч после получения 2 предупреждений.
Бразильцы получили предупреждения в игре 17-го тура отборочного турнира с Чили (4:0). Таким образом, игроки пропустят матч 18-го тура. Отметим, что оба нападающих отличились в этом матче забитыми мячами.
Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Команда одержала вторую победу подряд. Чилийцы находятся на седьмой строчке. В их активе 19 баллов.
В следующем туре бразильцы сыграют с Боливией в гостях, а сборная Чили на домашнем стадионе встретится с Уругваем.
- 25 марта 2022
-
11:26
-
11:19
-
11:04
-
10:58
-
10:51
-
10:48
-
10:22
-
10:19
-
10:11
-
10:03
-
09:58
-
09:55
-
09:40
-
09:37
-
09:36
-
09:34
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:54
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
07:59
-
07:24
-
07:03
-
04:33
-
04:30
-
03:57
-
03:51
-
03:27
-
03:26
-
03:16
-
03:05
-
02:47