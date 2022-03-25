Неймар и Винисиус пропустят последний тур отбора на ЧМ-2022 из-за перебора жёлтых карточек

Нападающие сборной Бразилии Неймар и Винисиус Жуниор пропустят последний тур отбора к ЧМ-2022, в котором бразильцы сыграют с Боливией, из-за перебора карточек, сообщает Lance.

Неймар получил четыре жёлтые карточки в 10 матчах отбора, Винисиус Жуниор – две в 7 играх. Согласно регламенту, игрок должен пропустить следующий матч после получения 2 предупреждений.

Бразильцы получили предупреждения в игре 17-го тура отборочного турнира с Чили (4:0). Таким образом, игроки пропустят матч 18-го тура. Отметим, что оба нападающих отличились в этом матче забитыми мячами.

Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Команда одержала вторую победу подряд. Чилийцы находятся на седьмой строчке. В их активе 19 баллов.



В следующем туре бразильцы сыграют с Боливией в гостях, а сборная Чили на домашнем стадионе встретится с Уругваем.