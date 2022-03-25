Оуэн — о возможном уходе Салаха из «Ливерпуля»: любой другой клуб — шаг назад

Экс-игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о возможном уходе нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха из клуба.

«Я был бы очень удивлён, если бы Мо Салах не подписал контракт с «Ливерпулем». Какие есть варианты на данный момент? Вы идёте либо в «Манчестер Сити», это шаг в сторону, либо куда-либо ещё, и это шаг назад, потому что на данный момент в мире нет никого лучше этих двух команд.

Давайте дадим всем время, потому что такие вещи не происходят в одночасье. Вы говорите об одном из крупнейших клубов мира и об одном из величайших игроков в мире, и этот игрок собирается подписать самый крупный контракт в своей жизни. Я думаю, это совершенно нормально, что переговоры могут немного затянуться», — приводит слова Оуэна BBC.