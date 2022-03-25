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«Ливерпуль» нацелился на молодую звезду «Фулхэма»

«Ливерпуль» нацелился на молодую звезду «Фулхэма»
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Полузащитник «Фулхэма» Фабиу Карвалью может пойти на повышение ближайшим летом. В услугах 19-летнего португальца заинтересован «Ливерпуль», информирует Goal.com со ссылкой на The Times.

По сведениям источника, «Ливерпуль» был близок к подписанию Карвалью в январе, но клуб не успел оформить сделку до закрытия зимнего трансферного окна. В июне 2022 года у Фабио истекает контракт с «Фулхэмом», поэтому «Ливерпуль» хочет подписать его бесплатно, на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что у агента игрока, Жорже Мендеша, хорошие деловые отношения с руководством «Ливерпуля», поэтому вероятность перехода Карвалью именно в мерсисайдский клуб достаточно велика.

Карвалью родился и жил в Лиссабоне до 12 лет, после переехал в Англию. На юношеском уровне он даже выступал за сборную Англии разных возрастов, однако когда встал выбор молодёжной сборной – Фабиу выбрал Португалию. Интернет-портал Transfermarket оценивает футболиста в € 3,5 млн.

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