Марш: думал, что помешан на мелочах, пока не встретил Рангника
Поделиться
Главный тренер «Лидса» Джесси Марш поделился эмоциями от работы с наставником «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником в системе «Ред Булл».
«Первое, что я узнал, – то, насколько немцы детально и педантично говорят о футболе. Они сосредотачиваются на малейших деталях. Это присуще немцам, мне кажется. Я думал, что это я помешан на мелочах, но так было до встречи с Рангником. Пришлось изменить своё мнение.
Он разработал такую систему, такую методологию, такой словарь терминов, о которых я и подумать не мог. У меня был словно взрыв в голове – я научился думать по-другому. И с тех пор я всё больше и больше узнавал, всё глубже вникал в детали. Это был важный момент», – цитирует Марша Manchester Evening News со ссылкой на The Athletic.
Комментарии
- 25 марта 2022
-
11:26
-
11:19
-
11:04
-
10:58
-
10:51
-
10:48
-
10:22
-
10:19
-
10:11
-
10:03
-
09:58
-
09:55
-
09:40
-
09:37
-
09:36
-
09:34
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:54
-
08:32
-
08:30
-
08:30
-
07:59
-
07:24
-
07:03
-
04:33
-
04:30
-
03:57
-
03:51
-
03:27
-
03:26
-
03:16
-
03:05
-
02:47
Партнерский контент