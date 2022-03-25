Марш: думал, что помешан на мелочах, пока не встретил Рангника

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш поделился эмоциями от работы с наставником «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником в системе «Ред Булл».



«Первое, что я узнал, – то, насколько немцы детально и педантично говорят о футболе. Они сосредотачиваются на малейших деталях. Это присуще немцам, мне кажется. Я думал, что это я помешан на мелочах, но так было до встречи с Рангником. Пришлось изменить своё мнение.



Он разработал такую систему, такую методологию, такой словарь терминов, о которых я и подумать не мог. У меня был словно взрыв в голове – я научился думать по-другому. И с тех пор я всё больше и больше узнавал, всё глубже вникал в детали. Это был важный момент», – цитирует Марша Manchester Evening News со ссылкой на The Athletic.

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