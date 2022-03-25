Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марш: думал, что помешан на мелочах, пока не встретил Рангника

Марш: думал, что помешан на мелочах, пока не встретил Рангника
Комментарии

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш поделился эмоциями от работы с наставником «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником в системе «Ред Булл».

«Первое, что я узнал, – то, насколько немцы детально и педантично говорят о футболе. Они сосредотачиваются на малейших деталях. Это присуще немцам, мне кажется. Я думал, что это я помешан на мелочах, но так было до встречи с Рангником. Пришлось изменить своё мнение.

Он разработал такую систему, такую методологию, такой словарь терминов, о которых я и подумать не мог. У меня был словно взрыв в голове – я научился думать по-другому. И с тех пор я всё больше и больше узнавал, всё глубже вникал в детали. Это был важный момент», – цитирует Марша Manchester Evening News со ссылкой на The Athletic.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» до сих пор не определился с новой ролью Рангника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022