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Луис Энрике продлит контракт со сборной Испании до 2024 года

Луис Энрике продлит контракт со сборной Испании до 2024 года
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике продлит контракт с национальной командой до 2024 года, сообщает Sport.es.

Испанец пользуется полной поддержкой Луиса Рубиалеса, главы Королевской испанской федерации футбола, который договорился с тренером о том, что решение о его будущем будет принято после окончания чемпионата мира в Катаре в декабре.

Ранее в прессе появлялись имена возможных сменщиков Энрике после ЧМ-2022 в Катаре. В качестве кандидатов на замену Энрике Королевская испанская футбольная федерация рассматривает наставника «Атлетика» Марселино Тораля и бывшего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Ранее сообщалось, что в услугах Луиса Энрике заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Энрике возглавляет сборную Испании с 2019 года. Ранее он тренировал испанскую национальную команду в промежутке с 2018 по 2019 год. В тренерской карьере Энрике также числятся «Рома», «Сельта» и «Барселона».

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