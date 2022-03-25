Тренер сборной Португалии поддержал Роналду, который не забил в матче с Турцией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поддержал нападающего своей команды Криштиану Роналду, который не сумел отличиться голом в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира – 2022 с Турцией (3:1).

«Все оценивают Роналду по голам, которые он забивает. Это происходит постоянно, в каждом матче. Но я считаю, что с Турцией он провёл потрясающую игру, сплотив команду, поддерживая накал игры и постоянно прессингуя соперника. Да, он не забил, но это ни в коем случае не отменяет того, что он провёл фантастический матч. У Роналду было несколько шансов – он не смог их реализовать. Но он создал много возможностей для других игроков, и это стоит брать в учёт», — приводит слова Фернанду Сантуша A Bolа.

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