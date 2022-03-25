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Платини заявил, что хотел бы видеть Зидана главным тренером сборной Франции

Платини заявил, что хотел бы видеть Зидана главным тренером сборной Франции
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Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини оценил нынешнее положение дел в сборной Франции.

«Как оцениваю сборную Франции? Я был тренером, всё понимаю. Я полностью доверяю Дидье Дешаму. Он доказал, что является очень хорошим тренером — выиграл чемпионат мира. Он знает нынешний состав сборной Франции намного лучше меня. Я смотрю их матчи как фанат.

Если бы я был президентом Федерации футбола Франции, оставил бы Дешама? Я хотел бы видеть Зинедина Зидана (смеётся).

Зидан в сборной Франции – это было бы логично. Он будет хорошим тренером, если у него будет хороший подбор игроков.

Сложно ли управлять звёздными игроками? Конечно, это сложно. Когда я был тренером, приходилось управлять двумя нападающими — Папеном и Кантоной. Это было непросто», — приводит слова Платини RMC Sport.

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