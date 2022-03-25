«Судейские ошибки — это часть футбола». Платини выступил против системы VAR

Трёхкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини по-прежнему не поддерживает идею введения системы VAR. По его словам, судейские ошибки – это часть футбола, и арбитры имеют право ошибаться.
«Я по-прежнему против VAR. Он решает одни проблемы, создавая другие проблемы. Это замещение одних проблем другими… Судейские ошибки — это часть футбола, арбитр имеет право принимать неверное решение, как нападающий имеет право не забить гол.
VAR было бы неплохо оставить для определения офсайда или на линии ворот. Но не в эпизодах с фолами или игрой рукой. Нужно найти компромисс, благодаря которому VAR помогал бы в тех местах, которые не видит арбитр, но не мешал вольной интерпретации эпизодов», — приводит слова Платини RMC Sport.
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