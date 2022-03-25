«Разве мяч не пересёк линию?» Фанаты сборной Перу возмущены незасчитанным голом

Сборная Перу считает поражение от национальной команды Уругвая (0:1) в матче отбора к чемпионату мира – 2022 несправедливым.
На 92-й минуте вратарь сборной Уругвая поймал мяч в руки и, видимо, зашёл с ним за линию ворот. Футболисты национальной команды Перу апеллировали к судье, но тот принял решение не прислушиваться к требованиям игроков. В итоге Уругвай обеспечил себе победу и пробился в основную стадию чемпионата мира – 2022.
Болельщики сборной Перу в «Твиттере» выразили недовольство судейским решением. Они написали массу комментариев по поводу этого инцидента:
«Посмотрите, как Перу абсолютно обокрали на последних секундах матча с Уругваем. Разве он не пересёк линию?» — написал один из болельщиков.
«Какого дьявола VAR не просматривал это на игре Перу и Уругвая? Уругвайский вратарь полностью зашёл с мячом в ворота. Судья должен быть уволен!» — поддержал его другой.
Права на видео принадлежат CONMEBOL. Посмотреть видео можно на YouTube-канале CONMEBOL.
- 25 марта 2022
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