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«Разве мяч не пересёк линию?» Фанаты сборной Перу возмущены незасчитанным голом

«Разве мяч не пересёк линию?» Фанаты сборной Перу возмущены незасчитанным голом
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Сборная Перу считает поражение от национальной команды Уругвая (0:1) в матче отбора к чемпионату мира – 2022 несправедливым.

На 92-й минуте вратарь сборной Уругвая поймал мяч в руки и, видимо, зашёл с ним за линию ворот. Футболисты национальной команды Перу апеллировали к судье, но тот принял решение не прислушиваться к требованиям игроков. В итоге Уругвай обеспечил себе победу и пробился в основную стадию чемпионата мира – 2022.

Болельщики сборной Перу в «Твиттере» выразили недовольство судейским решением. Они написали массу комментариев по поводу этого инцидента:

«Посмотрите, как Перу абсолютно обокрали на последних секундах матча с Уругваем. Разве он не пересёк линию?» — написал один из болельщиков.

«Какого дьявола VAR не просматривал это на игре Перу и Уругвая? Уругвайский вратарь полностью зашёл с мячом в ворота. Судья должен быть уволен!» — поддержал его другой.

Права на видео принадлежат CONMEBOL. Посмотреть видео можно на YouTube-канале CONMEBOL.

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